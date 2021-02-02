"Очень уютно". Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома

Российская певица Наталья Подольская, жена музыканта Владимира Преснякова поделилась семейным снимком, сделанным у себя дома.

Подольская и Пресняков живут в браке с 2010 года Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена со своими сыновьями Артемием и Иваном.

"С парнями дома", – написала она.

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Подписчики отреагировали на фото.

"Наташа, в доме у вас очень уютно. А вы красивые. Не хватает папы", – заявила voronovatanja.

"Папка на заработках?! Вкусненького принесет!" – написала liudmilagrishanova.

Подольская 22 октября 2020 года родила сына Ивана. Певица в 2010 году вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. У супругов также есть сын Артемий (2015).

У Преснякова от гражданского брака с российской певицей Кристиной Орбакайте еще есть сын Никита (1991).