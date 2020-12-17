"Всем бы так выглядеть после родов!". Подольская показала фигуру в облегающем платье

Российская певица Наталья Подольская, ставшая мамой во второй раз, предстала в вечернем образе.

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в светлом вечернем макси-платье.



"Что-то снимаем... Живот втянула", – написала она.

Пост был опубликован 16 декабря – менее чем через два месяца после вторых родов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

"Всем бы так выглядеть после родов!" – отметила подписчица vikktorinka.

В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана (2020). Младший сын пары родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте