"Всем бы так выглядеть после родов!". Подольская показала фигуру в облегающем платье

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в светлом вечернем макси-платье.
"Что-то снимаем... Живот втянула", – написала она.
Пост был опубликован 16 декабря – менее чем через два месяца после вторых родов.
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"Всем бы так выглядеть после родов!" – отметила подписчица vikktorinka.
В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана (2020). Младший сын пары родился 22 октября 2020 года.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте