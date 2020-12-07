Подольская без макияжа и с оголенной талией станцевала со старшим сыном

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram показала, как танцует со своим старшим сыном Артемием. Ролик снял муж Подольской и отец ее детей, певец Владимир Пресняков.
"Новогодняя кутерьма, или как ваш муж издевается над вами. Людям без чувства юмора смотреть не рекомендую", – написала она.
Подольская запечатлена без макияжа, в домашних штанах в полоску и в футболке, завязанной над линией талии.
В финале ролика Пресняков показал пятую точку жены крупным планом.
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В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана (2020). Младший сын пары родился 22 октября 2020 года.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.