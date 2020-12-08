Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2020
 
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"Мы с Пресняковым рыдали. Нас трясло, слезы текли!" Подольская впервые после вторых родов вышла в свет, чтобы поддержать сына

Российская певица Наталья Подольская, в октябре родившая второго ребенка, рассказала, как они с мужем, певцом Владимиром Пресняковым, побывали на первом выступлении своего старшего сына.

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Подольская рассказала о переполнявших ее и Преснякова эмоциях
Подольская рассказала о переполнявших ее и Преснякова эмоциях
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с супругом, певцом Владимиром Пресняковым, и пятилетним сыном Артемием.

"Спасибо за счастье быть родителем! Сегодня был первый выход на сцену у Темы. Он участвовал в отчетном концерте балета Аллы Духовой "Тодес". Мы вместе с Владимиром Пресняковым просто рыдали от эмоций. Оба. И он и я! Нас трясло, слезы текли! Я таких эмоций в жизни еще не испытывала никогда! Я никогда не забуду этот момент. Сегодня я стала еще больше понимать свою маму. И еще раз спасибо за счастье быть родителем", – написала она.

В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана (2020). Младший сын пары родился 22 октября 2020 года

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Теги: музыка, концерт, дети, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, певица, фото, родители
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