"Мы с Пресняковым рыдали. Нас трясло, слезы текли!" Подольская впервые после вторых родов вышла в свет, чтобы поддержать сына

Российская певица Наталья Подольская, в октябре родившая второго ребенка, рассказала, как они с мужем, певцом Владимиром Пресняковым, побывали на первом выступлении своего старшего сына.

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с супругом, певцом Владимиром Пресняковым, и пятилетним сыном Артемием.

"Спасибо за счастье быть родителем! Сегодня был первый выход на сцену у Темы. Он участвовал в отчетном концерте балета Аллы Духовой "Тодес". Мы вместе с Владимиром Пресняковым просто рыдали от эмоций. Оба. И он и я! Нас трясло, слезы текли! Я таких эмоций в жизни еще не испытывала никогда! Я никогда не забуду этот момент. Сегодня я стала еще больше понимать свою маму. И еще раз спасибо за счастье быть родителем", – написала она.

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