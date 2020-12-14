Подольская покрестила сына. Фото из церкви

Российская певица Наталья Подольская показала фото, сделанное в день таинства крещения ее сына Ивана.

Подольская: А вот и мой "Золотой граммофон" в этом году. Крестили Иоанна нашего Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская 13 декабря на своей странице в Instagram сообщила, что покрестила своего младшего сына Ивана.



"А вот и мой "Золотой граммофон" в этом году. Крестили Иоанна нашего", – написала она. Певица поделилась снимком, сделанным в церкви.

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"Золотой граммофон", который упомянула Подольская, – музыкальная премия. Церемония ее вручения состоялась 12 декабря 2020 года в Москве.

В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана (2020). Младший сын пары родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.