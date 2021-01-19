"Чудо! Братская любовь – сильная вещь". Подольская показала, как общаются ее сыновья от Преснякова

Российская певица Наталья Подольская, жена музыканта Владимира Преснякова, сняла на видео разговор их старшего сына с младшим.

Подольская: Братской любви вам от Темы с Ваней Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram поделилась роликом, в котором ее пятилетний сын Артемий общается со своим братом, трехмесячным Иваном.



"Братской любви вам перед сном от Темы с Ваней", – написала она.

"Это Тема, твой братик. Да! Что, ты любишь меня? Такой серьезный", – сказал младшему брату Артемий.

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"Ой, какое чудо! Братская любовь – сильная вещь", – заявила подписчица _olturchina_.

Подольская 22 октября 2020 года родила сына Ивана. Певица в 2010 году вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. У супругов также есть сын Артемий (2015).

У Преснякова от гражданского брака с российской певицей Кристиной Орбакайте еще есть сын Никита (1991).