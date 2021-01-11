"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото

Подписчики супруги российского музыканта Владимира Преснякова, певицы Натальи Подольской отметили, что для праздничного семейного снимка она не стала использовать фоторедакторы.

Подольская и Пресняков живут в браке с 2010 года Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram поделилась снимком с сыновьями Артемием и Иваном.



"С Рождеством", – написала она 8 января.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Подписчики прокомментировали пост.

"Красивая молодая многодетная мама", – заявила lenayakimchuk.

"Многодетная – это когда пятеро детей. Сейчас даже с тремя не многодетная мама", – ответила ей na.ta6434.

"Отличная фотка. Все натуральные, а не отфотошопленные", – написала zhdanovainna903.

Наталья Подольская в 2010 году вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. В 2020 году она стала мамой во второй раз. 22 октября певица родила сына Ивана. Артемий родился 5 июня 2015 года.

У Преснякова от гражданского брака с российской певицей Кристиной Орбакайте еще есть сын Никита (1991).