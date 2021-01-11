Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2021
 
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"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото

Подписчики супруги российского музыканта Владимира Преснякова, певицы Натальи Подольской отметили, что для праздничного семейного снимка она не стала использовать фоторедакторы.

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Подольская и Пресняков живут в браке с 2010 года
Подольская и Пресняков живут в браке с 2010 года
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram поделилась снимком с сыновьями Артемием и Иваном.

"С Рождеством", – написала она 8 января.

Подписчики прокомментировали пост.

"Красивая молодая многодетная мама", – заявила lenayakimchuk.

"Многодетная – это когда пятеро детей. Сейчас даже с тремя не многодетная мама", – ответила ей na.ta6434.

"Отличная фотка. Все натуральные, а не отфотошопленные", – написала zhdanovainna903.

Наталья Подольская в 2010 году вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. В 2020 году она стала мамой во второй раз. 22 октября певица родила сына ИванаАртемий родился 5 июня 2015 года.

У Преснякова от гражданского брака с российской певицей Кристиной Орбакайте еще есть сын Никита (1991).

Теги: дети, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, певица, музыкант, фото
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