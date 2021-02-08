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08 февраля, 2021
 
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"Восемь дней ада". Пригожин в Дубае переболел COVID-19

По словам российского продюсера Иосифа Пригожина, он начал задыхаться спустя неделю после выявления COVID-19.

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Пригожин: Думал, что уже иду на поправку
Пригожин: Думал, что уже иду на поправку
Фото: prigozhin_iosif / Instagram

Российский продюсер Иосиф Пригожин и его жена, певица Валерия, переболели в Дубае COVID-19. Об этом он написал 7 февраля в Instagram. 

По словам продюсера, его супруга перенесла болезнь в легкой форме, а он был госпитализирован.

"Валерия перенесла легко, практически на ногах, а вот со мной приключилась другая история, которой точно мы никак не ожидали. Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу. Дальше я уже плохо себя помню", – написал он.

По словам Пригожина, у него был цитокиновый шторм. 

"Потенциально летальная реакция иммунной системы. Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению я выжил", – сообщил продюсер.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на утро 8 февраля в России коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у почти 3,9 млн человек, умерли 75,8 тыс. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Теги: Россия, Дубай, Валерия, Иосиф Пригожин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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