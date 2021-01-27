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27 января, 2021
 
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Шнуров написал в полицию заявление на Пригожина

Поводом для обращения российского музыканта Сергея Шнурова в правоохранительные органы стало высказывание российского продюсера Иосифа Пригожина в адрес артиста, в котором тот пригрозил "дойти до рукоприкладства".

Шнуров попросил полицию провести доследственную проверку высказываний Пригожина
Шнуров попросил полицию провести доследственную проверку высказываний Пригожина
Фото: shnurovs / Instagram

Российский музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров обратился в московское главное управление МВД России с заявлением, в котором попросил провести доследственную проверку публичных высказываний в его адрес со стороны российского продюсера Иофиса Пригожина.  Об этом 27 января в комментарии "РИА Новости" сообщил его адвокат Алексей Добрынин.

По словам адвоката, в одном из интервью в декабре 2020 года Пригожин, защищая свою супругу, российскую певицу Валерию от критика Шнурова, заявил, что готов "дойти до рукоприкладства". Адвокат отметил, что в этом высказывании прослеживается "угроза причинения вреда здоровью".

Добрынин назвал обращение своего клиента в полицию "действиями в правовом поле". 

В комментарии российскому сайту Ura.ru Пригожин заявил, что не собирается каким-либо образом реагировать на последние действия Шнурова. По мнению Пригожина, музыканту "делать больше нехрен".

Сергей Шнуров учился в Ленинградском инженерно-строительном институте, работал реставратором произведений из дерева четвертого разряда. В 1999 году он записал первый альбом с группой "Ленинград" – "Пуля". В мае 2019 года Шнуров заявил, что коллектив останавливает свою деятельность, но в декабре 2020-го группа презентовала видео с участием украинских актеров Тараса Цимбалюка и Дарьи Трегубовой на песню "Миг". 

Пригожин в 2004 году женился на певице Валерии (настоящее имя – Алла Перфилова). Он является ее продюсером.

Теги: полиция, Валерия, скандал, Сергей Шнуров, конфликт, Иосиф Пригожин
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