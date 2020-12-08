"Скандал, стеб, сарказм". Украинские актеры Трегубова и Цимбалюк снялись в провокационном клипе группы "Ленинград". Видео
Российская группа "Ленинград", солистом которой является певец и продюсер российского канала RTVIСергей Шнуров, 7 декабря на своем канале в YouTube презентовала клип на композицию "Миг". Главные роли в клипе сыграли украинские актеры Тарас Цимбалюк, Дарья Трегубова, Ольга Голдыс и Виктория Варлей. По сценарию героини Трегубовой и Голдыс соперничают за внимание успешного мужчины, роль которого воплотил в клипе Цимбалюк, но он предпочитает им героиню Варлей. На своей странице в Instagram Цимбалюк отметил, что был рад стать частью провокационного, клипа, а сам процесс съемки назвал профессиональным. Трегубова, комментируя в Instagram участие в клипе, призналась, что слушает группу "Лениград" около 20 лет. "Ленинград – это всегда скандал, стеб, сарказм и офигенные клипы. Все, как мы любим", – написала она.
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