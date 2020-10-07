Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк признался, что в детстве занимался бальными танцами

По словам украинского актера Тараса Цимбалюка, в детстве ему нравилось заниматься бальными танцами.

Украинский актер и экс-участник нового сезона "Танцев со звездами" на "1+1" Тарас Цимбалюк в интервью изданию "Караван" рассказал, что в начальных классах школы занимался бальными танцами.

По словам Цимбалюка, несмотря на то, что танцевать ему нравилось, уже в третьем классе он перестал посещать занятия.

Актер отметил, что согласившись на участие в проекте "Танцы со звездами", чувствовал себя некомфортно во время первой репетиции, так как считает, что со стороны его движения выглядели смешно.

Цимбалюк покинул проект после шестого эфира по результатам зрительского голосования. По словам актера, это стало для него неожиданностью.