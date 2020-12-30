Бульвар Шоубиз
 
30 декабря, 2020
 
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"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м

Российский музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров посвятил уходящему году матерный стих, вспомнив главные резонансные события в России и мире.

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Шнуров: Наступит год другой
Шнуров: Наступит год другой
Фото: shnurovs / Instagram

Российский музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в стихах подвел итоги 2020 года. Свое произведение он разместил 30 декабря в Isntagram.

"Как ты нас уже не трахай,
Не осталось свежих тел.
Этот год уходит на х...й,
Он на нем нас год вертел.
Поскорей бы, поскорее
Он бы это прекратил.
Всех, как в Северной Корее,
Посадил на карантин.
Нам не надо больше ада.
Рубль пал, лежит ничком.
Обнулил, кого не надо,
Гульфик смазал "Новичком".
Дома поселилась скука,
Но наступит год другой!
2020, знаешь, сука,
Ехай на х..й, дорогой", – написал он.

Сергей Шнуров учился в Ленинградском инженерно-строительном институте, работал реставратором произведений из дерева четвертого разряда. В 1999 году он записал первый альбом с группой "Ленинград" – "Пуля". В мае 2019 года Шнуров заявил, что коллектив останавливает свою деятельность, но в декабре 2020-го группа презентовала видео с участием украинских актеров Тараса Цимбалюка и Дарьи Трегубовой на песню "Миг".

Теги: Новый год, Сергей Шнуров, стихи
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