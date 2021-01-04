"Растолстевшая" Бузова снялась в клипе на трек "Колбаса". Продюсером выступил Шнуров. Видео
Российская певица Ольга Бузова на своем YouTube-канале представила клип на песню "Колбаса". "Мы совместно со всеми любимым Сергеем Шнуровым из группировки “Ленинград” забабахали новый супер-хит “Колбаса” и клип. Это коллаборация века и то, чего вы точно от меня не ждали", – написала она. Бузова отметила, что это официальный клип из фильма “Чума". В ролике певица предстала с лишним весом и исполнила оду колбасе. "Помолилась утром рано. Нет, святые не спасут. И, закрывшись тихо в ванной, стала резать колбасу", – поется в припеве. "Песня "Колбаса" является частью музыкального новогоднего караоке-фильма "Чумовой Новый год!". Режиссер клипа – Павелс Фукс, музыкальный продюсер – Сергей Шнуров.
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