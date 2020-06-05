"Орбит" без сахара". Экс-участница "Дома 2" Бузова в латексном комбинезоне станцевала в новом клипе. Видео
Экс-участница реалити-шоу "Дом 2", российская певица Ольга Бузова на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Орбит" без сахара". Режиссер – Алексей Голубев. "Я жую "Орбит" без сахара, тащусь от твоего запаха", – поет она. В ролике певица предстала в нескольких образах: плаще-накидке, в сетчатых колготках, белом костюме с мини-юбкой и топом, а также в латексном комбинезоне. В ролике исполнительница танцует в клубе, а также ездит в автомобиле с мужчиной по городу.
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