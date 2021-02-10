В Израиле начали бесплатно делать прививки от COVID-19 иностранцам

Правительство обязано "вакцинировать всех в пределах страны", заявил представитель муниципалитета Тель-Авива.

У центров вакцинации в Тель-Авиве образовались очереди Фото: EPA

В Тель-Авиве начали проводить бесплатную COVID-вакцинацию для иностранцев и соискателей статуса беженцев. Об этом 9 февраля сообщает Associated Press.

Мэрия Тель-Авива и медицинский центр имени Сураски начали бесплатную вакцинацию для иностранных жителей города. Иностранцев прививают в рамках специально созданной инициативы, которая предусматривает бесплатную вакцинацию для трудоустроенных в Израиле иностранцев и беженцев.

У центров вакцинации образовались очереди. Среди иностранцев, которые сделали прививки в первый день этой программы, – работники с Филиппин, из Молдовы и Нигерии и беженцы из Судана и Эритреи.

Представитель муниципалитета Тель-Авива Эйтан Шварц сказал, что правительство обязано "вакцинировать всех в пределах страны".

По данным минздрава Израиля на 9 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили больше 3,5 млн человек, вторую дозу – больше 2 млн человек, сообщает NEWSru.co.il. Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

Полностью вакцинированы более 23% населения страны.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Израиле с начала пандемии инфицированы 643,4 тыс. человек, 572,1 тыс. выздоровели, 4796 умерли.

В Израиле 19 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

24 января 2021 года в Израиле сообщили, что начали вакцинацию подростков.

Израиль – один из мировых лидеров по количеству введенных доз вакцины.