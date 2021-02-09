Pfizer подаст документы на регистрацию своей вакцины от COVID-19 в Украине 11 февраля – Ляшко

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцина от коронавируса компании Pfizer должна быть зарегистрирована в Украине.

Компания Pfizer 11 февраля подаст документы для регистрации в Украине своей вакцины от COVID-19. Об этом во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 9 февраля заявил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Буквально в четверг мы ожидаем подачу первых документов на регистрацию вакцины в Украине. Это вакцина Pfizer. Она должна быть зарегистрирована, потому что в Украине мы разрешим использование только зарегистрированных вакцин", – сказал Ляшко.

Он отметил, что вакцинация в Украине против коронавируса будет добровольной и бесплатной.

"Мы обеспечим такую возможность для всех желающих старше 18 лет", – уточнил главный санврач.

В феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX.

В мире по состоянию на 9 февраля, по данным Bloomberg, сделали более 134 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 73 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).