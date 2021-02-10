В Великобритании выявили новые мутации коронавируса

Мутации штамма коронавируса выявили в Бристоле, Манчестере и Ливерпуле. Служба общественного здравоохранения Англии сообщила о 76 заражениях двумя новыми вариантами коронавируса.

Эксперты предполагают, что один из штаммов может быть более заразным Фото: ЕРА

Эксперты консультативной группы по вирусным угрозам обнаружили в Великобритании два новых штамма коронавируса, которые могут повлиять на эффективность существующих вакцин, сообщил телеканал Sky News 10 февраля.

Мутацию штамма, выявленного в Бристоле, эксперты классифицировали как штамм, вызывающий беспокойство. Эксперты полагают, что этот штамм может быть более заразным и по-другому взаимодействовать с вакциной, ослабляя ее эффективность. Издание уточняет, что пока эта информация остается на уровне опасений.

Всего в Бристоле зафиксировали 14 случаев заражения, в Манчестере – четыре и еще три в других районах Великобритании. Другой штамм обнаружили в Ливерпуле, его классифицировали как исследуемый штамм. Служба общественного здравоохранения Англии выявила всего 76 заражений двумя новыми вариантами коронавируса.

По информации правительственных советников Великобритании, сейчас в мире существуют четыре штамма коронавируса, которые вызывают беспокойство ученых: два британских, один из Южной Африки и один из Бразилии.

"Британский" штамм коронавируса под названием B.1.1.7, о выявлении которого сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок 15 декабря прошлого года, уже зарегистрирован в 83 странах, говорится в бюллетене Всемирной организации здравоохранения от 9 февраля.

Штамм В.1.1.7 продемонстрировал увеличение распространенности, и появились некоторые данные об увеличении тяжести заболевания. В Британии количество выявленных тестов этого штамма выросло с 63% в неделю с 14 декабря до 90% в неделю с 18 января, отмечает ВОЗ.