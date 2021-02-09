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Немчинов: В Украине идет привыкание к COVID-19, это похоже на привыкание к войне с РФ

Украинцы даже не хотят делать тесты на коронавирус, считает министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

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Украинцы считают, что от COVID-19 можно лечиться собственными силами, сказал Немчинов
Украинцы считают, что от COVID-19 можно лечиться собственными силами, сказал Немчинов
Фото: Олег Немчінов / Facebook

Украинцы начали легче относиться к заболеванию COVID-19 – те, кто не заразился или переболел в легкой форме, считают болезнь не такой уж и страшной. Об этом в интервью изданию "Факты", опубликованном 9 февраля, заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов. 

По словам Немчинова, украинцы "даже не хотят тестироваться" на коронавирус, считая, что можно лечиться собственными силами.

"То есть у нас уже идет привыкание к этой болезни. Это схоже с привыканием к войне [с РФ], которая длится с 2014 года. Хорошо помню, как воспринимали первые потери, затем для обывателя цифры о количестве погибших перешли в статистику. И так происходит, пока беда не приходит в конкретную семью. То есть кого-то не убьют на войне или кто-то не умрет от COVID-19", – сказал Немчинов.

Он отметил, что те украинцы, кто не болел или болел в легкой форме не понимают, что второй раз болезнь протекает "значительно тяжелее".

"Организм уже ослаблен, и последствия инфекции, которая в дальнейшем будет мутировать, как говорят вирусологи, будут хуже. Поэтому до момента полной вакцинации и образования так называемого коллективного иммунитета, без самосознания нам будет трудно", – подчеркнул Немчинов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 249 646 случаев коронавирусной инфекции (2565 – за последние сутки), выздоровело 1 084 608 человек, скончался – 23 771.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, эпидемия, статистика, вирус, украинцы, болезнь, инфекция, интервью, погибшие, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, Олег Немчинов, коронавирус, иммунитет
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