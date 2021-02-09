Усиления карантина на этой неделе в Украине не будет – СМИ

Заседание Кабмина, на котором могли бы принять решение об усилении карантина, перенесли из-за поездки премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и еще нескольких министров в Брюссель, пишет НВ.

На этой неделе в Украине не стоит ожидать усиления карантина, написало 8 февраля издание НВ, ссылаясь на источники в правительстве.

"Завтра [9 февраля] премьер-министр вместе с частью министров вылетает в Брюссель. Соответственно, на этой неделе очередного заседания правительства и принятия решения о возвращении к цветным зонам не будет", – сказал собеседник журналистов.

По словам источника издания, Шмыгаль летит на заседание Совета ассоциации, которое отменили из-за коронавируса (оно запланировано на 11 февраля). Обычно заседания Кабмина проходят по средам. На текущей неделе это 10 февраля.

"Когда будет рассматриваться усиление [карантина], зависит от того, когда профильное Министерство [здравоохранения] подаст предложения, чтобы было время на детальное рассмотрение и обсуждение", – добавил собеседник НВ.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Сейчас в стране снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го. Национальный карантин, продленный Кабмином в декабре, заканчивается 28 февраля.