"Болезнь не пропала". Шмыгаль заявил, что в Украине до 31 марта продлят действие адаптивного карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 25 января до 31 марта в Украине, вероятно, будут действовать ограничения адаптивного карантина. По его словам, власти не видят необходимости продолжать жесткие карантинные меры дольше, чем до 24 января.

Шмыгаль: Карантин очень долго будет длиться в этом году Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Кабинет Министров Украины планирует продлить адаптивный карантин до 31 марта. В действии "карантина зимних каникул" после 24 января нет необходимости. Об этом 18 января "Интерфакс-Украина" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"С 8-го по 24 января у нас установлен так называемый карантин зимних каникул. Его ключевая цель – ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, в "оранжевую" зону, которая действовала до введения этих правил", – отметил Шмыгаль.

По его словам, власти не видят необходимости продолжать жесткие карантинные меры дольше, чем до 24 января.

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала", – заявил он.

"Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго будет длиться в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос", – заявил Шмыгаль.

Он рассказал, что сейчас в Украине разрывают цепочку заболеваний, которая образовалась в период с Нового года до Рождества.

"Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили бы нашей медицинской системе справляться. Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, для того, чтобы сбить волну, которая начинается, и в феврале не допускать большого количества заболеваний", – сказал Шмыгаль.



С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Шмыгаль заявлял, что 25 января Украина должна вернуться к адаптивному карантину.

Адаптивный карантин, который действовал до локдауна, предусматривает право региональных властей самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.