Принц Чарльз с женой получили первую дозу вакцины от коронавируса

72-летний британский принц Чарльз и его 73-летняя супруга герцогиня Корнуольская Камилла, которые относятся к четвертой по степени приоритетности группе вакцинации, привились от коронавируса. Об этом 10 февраля сообщает BBC cо ссылкой на Кларенс-хаус.
Отмечается, что пара получила первую дозу вакцины. При этом в заявлении королевского дворца не уточняется, какой из двух вакцин были привиты принц Чарльза и его жена, а также на когда запланирована вторая вакцинация.
Телеканал сообщает, что на текущий момент в Великобритании уже вакцинированы 12 млн человек.
В марте 2020 года стало известно, что принц Чарльз заразился коронавирусом. Он перенес болезнь в легкой форме. Его супруга тогда сдала отрицательный тест на COVID-19.
Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом от коронавируса, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Это вторая вакцина, которую массово используют в Великобритании.
8 декабря 2020 года Великобритания начала массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной BNT162b2, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Первую дозу получила 90-летняя жительница страны Маргарет Кинан из города Эннискиллен (Северная Ирландия).
9 января 2021 года прививки от коронавируса сделали 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее муж, 99-летний принц Филипп. Королевский дворец не сообщил, какой вакциной они были привиты.
В целом в стране, по данным американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 10 февраля, коронавирус подтвердили у более 3,98 млн человек, при этом 114 тыс. заболевших умерли.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.