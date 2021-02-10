Принц Чарльз с женой получили первую дозу вакцины от коронавируса

Британский принц Чарльз в легкой форме переболел COVID-19 в марте 2020 года. Тест его супруги тогда был отрицательным.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла по степени приоритетности вакцинации относятся к четвертой группе Фото: clarencehouse / Instagram

72-летний британский принц Чарльз и его 73-летняя супруга герцогиня Корнуольская Камилла, которые относятся к четвертой по степени приоритетности группе вакцинации, привились от коронавируса. Об этом 10 февраля сообщает BBC cо ссылкой на Кларенс-хаус.

Отмечается, что пара получила первую дозу вакцины. При этом в заявлении королевского дворца не уточняется, какой из двух вакцин были привиты принц Чарльза и его жена, а также на когда запланирована вторая вакцинация.

Телеканал сообщает, что на текущий момент в Великобритании уже вакцинированы 12 млн человек.

В марте 2020 года стало известно, что принц Чарльз заразился коронавирусом. Он перенес болезнь в легкой форме. Его супруга тогда сдала отрицательный тест на COVID-19.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом от коронавируса, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Это вторая вакцина, которую массово используют в Великобритании.

8 декабря 2020 года Великобритания начала массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной BNT162b2, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Первую дозу получила 90-летняя жительница страны Маргарет Кинан из города Эннискиллен (Северная Ирландия).

9 января 2021 года прививки от коронавируса сделали 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее муж, 99-летний принц Филипп. Королевский дворец не сообщил, какой вакциной они были привиты.