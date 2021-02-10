Польша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca – Еврокомиссия

Еврокомиссия помогает Польше перепродать Украине на бездоходной основе 1,2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработала компания AstraZeneca, рассказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Домбровскис: Мы с нетерпением ожидаем начала вакцинации в Украине в этом месяце Фото: ЕРА

Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработала компания AstraZeneca. Об этом на брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Европейская комиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине на бездоходной основе. Комиссия помогает с обсуждением условий контракта, доставки и транспортных условий в Украину из Польши этих вакцин в соответствии с механизмом гражданской защиты ЕС", – сказал он.

Домбровскис отметил, что в Еврокомиссии изучают разные варианты, как предоставить Украине вакцину как можно быстрее. Он добавил, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого полугодия.

"Мы с нетерпением ожидаем начала вакцинации в Украине в этом месяце. Однако нас беспокоит влияние российской дезинформации по вопросу вакцинации в Украине. И мы готовы помочь в борьбе с фейками и скептицизмом в отношении вакцинации", – подчеркнул Домбровскис.

"Украина находится на высоких позициях в европейской повестке дня и мы продолжаем предоставлять политическую, финансовую и техническую помощь. ЕС поддерживает усилия Украины, направленные на борьбу с пандемией COVID-19, различными путями", – подчеркнул он.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля. Однако поставки могут перенести на начало апреля в связи с задержкой получения компанией экспортной лицензии от правительства Китая и поздним принятием Верховной Радой Украины специального закона о регистрации вакцин от коронавируса, выяснило Reuters.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты, и британской компанией-посредником Crown Agents.

По данным Минздрава, в 2021 году на вакцинацию в Украине выделили 3,9 млрд грн. Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.