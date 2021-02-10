Комаровский: Сколько семей распадется потому, что человек потеряет обоняние? Или оно у него извратится – ему жена будет пахнуть по-другому

Потеря обоняния у заболевших COVID-19 имеет негативные последствия, в частности этот эффект может повлиять на отношения мужчин и женщин, сказал украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Побочный риск коронавируса – это смерть. Это смерть. Вот сейчас. У коронавируса есть такой побочный – смерть. Ты знаешь, сколько семей распадется просто потому, что человек пожизненно или, там, на годы потеряет обоняние? Или [оно] у него извратится – ему жена будет пахнуть по-другому. Ты считаешь, это хиханьки? Это для кучи народа трагедия [...] Потому что по огромному количеству данных, до 50% браков постельных держится только потому, что вас устраивает, как вы пахнете [...] Потому что если рядом с тобой мужик, который тебе воняет, ты с ним жить не будешь, даже если он сильно умный", – пояснил свою позицию доктор.

Вакцинация от коронавирусной инфекции, по мнению Комаровского, является соотношением рисков.

"Коронавирус испортит многое для всех. Короче говоря, ты соотносишь риски. Это раз. Второе: вот ты перенес коронавирус, ты знаешь, как надолго после коронавируса иммунитет? Никто на сегодня не знает. После вакцины – это та же самая ситуация – никто толком сейчас не знает. Поэтому, когда идут полноценные исследования, тогда ждут пять – семь лет, чтобы сказать, как долго. На сегодня однозначно следующее – и это не вызывает никаких сомнений – что у привитых образуются антитела. Антитела образуются в количестве большем, чем после перенесенного заболевания. То есть теоретически по крайней мере поствакцинальный иммунитет сильнее, чем иммунитет после перенесенной болезни. И так для многих инфекций на самом деле", – заключил врач.

Комаровский: Синдром Илларионова я наблюдаю у себя последние лет пять. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Ученые из Университета Восточной Англии (США) говорили, что потеря обоняния при коронавирусной инфекции, которую испытывают от 34 до 98% госпитализированных пациентов, сильно отличается от потери обоняния при обычной простуде или гриппе. Коронавирус, по их данным, поражает мозг и нервную систему человека, тогда как при ОРВИ пациенты не различают запахов из-за заложенности носа.

По утверждению Комаровского, исчезновение обоняния является наиболее характерным для COVID-19 симптомом. Вирус поражает нервные клетки, которые воспринимают вкус и запах, говорил доктор.