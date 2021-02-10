Шмыгаль: Россия использует свою вакцину для политического влияния на Восточную Европу

В Брюсселе премьер-министр Денис Шмыгаль призвал ЕС противодействовать политической пропаганде России.

Россия пытается использовать свою вакцину от коронавируса "Спутник V" для получения политического влияния на Восток Украины и Восточную Европу в целом, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он сказал в интервью Politico во время визита в Брюссель.

"Важно признать, что Россия фактически пытается навязать вакцину своего производства, особенно в качестве инструмента воздействия на некоторые из регионов, особенно на те, которые пока не контролируются украинским правительством", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что это верно не только в Украине, но и во многих странах Восточной Европы.

По словам Шмыгаля, для противодействия этой пропаганде Украины важно получить сигнал о том, что ЕС окажет поддержку по вакцинации. Лучшим "и, пожалуй, самым сильным" сигналом он назвал возможное получение вакцин от отдельных стран ЕС при поддержке Еврокомиссии.

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

1 февраля 2021 года представитель террористов "ЛНР" Родион Мирошник заявил, что на подконтрольной боевикам территории начинается вакцинация от СOVID-19 российским препаратом "Спутник V". Днем ранее с аналогичным заявлением выступил так называемый "минздрав "ДНР".

Россия предлагала свою вакцину от коронавируса ряду стран, в Евросоюзе она одобрена только в Венгрии. Литва подчеркнула, что не будет закупать российскую вакцину, даже если ее одобрит ЕС; премьер-министр Литвы назвала ее "российским гибридным оружием", а предложение РФ – "геополитической игрой".