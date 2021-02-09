Литва не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, даже если ее одобрит ЕС – премьер страны

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что предложение властей России ее вакцины для европейских и других стран, когда сами россияне еще не вакцинированы до конца, является "геополитической игрой".

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года Фото: EPA

Литва не станет покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", даже если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, отмечает Delfi.

Она подчеркнула, что совместные закупки со стороны Европейского союза обеспечат достаточные поставки западных вакцин в Литву, поэтому "нет необходимости" рассматривать возможность приобретения российской вакцины.

Шимоните считает, что предложение властей России ее вакцины для европейских и других стран, когда сами россияне еще не вакцинированы до конца, является "еще одной геополитической игрой".

Также политик отметила, что насколько она знает, Россия еще не обращалась в Европейское агентство по лекарственным средствам за разрешением на использование вакцины "Спутник V" в Европе.

На прошлой неделе Шимоните назвала российскую вакцину гибридным оружием российского президента Владимира Путина.

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина "Спутник V" не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также передали ряду стран.

По состоянию на 9 февраля в мире подтвердили почти 106,6 млн случаев COVID-19, умерло более 2,3 млн инфицированных. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.