ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Премьер Литвы назвала российскую вакцину гибридным оружием Путина

Президент РФ Владимир Путин не хочет использовать российскую вакцину "Спутник V" для граждан своей страны, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шимоните назвала "не благом" ситуацию с российской вакциной
Шимоните назвала "не благом" ситуацию с российской вакциной
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин использует российскую вакцину "Спутник V" как еще одно средство гибридной войны. Об этом 5 февраля в Twitter заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Они говорят, что "Спутник V" – это хорошо, но Путин не хочет использовать его как лекарство для российского народа. Он предлагает его миру как еще одно гибридное оружие, чтобы разделять и властвовать", – написала она.

По словам премьера, это не благо для человечества.

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

По состоянию на 6 февраля в мире подтвердили более 105 млн случаев COVID-19, умерло 2,3 млн инфицированных. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

В мире вакцинировано более 124 млн человек.

Россия предлагала свою вакцину от коронавируса ряду стран, в Евросоюзе она одобрена только в Венгрии.

Теги: Россия, Владимир Путин, Литва, лекарства, гибридная война, премьер-министр, Ингрида Шимоните, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Солистка Go-A: Мы просто написали песню "Шум", сняли клип и даже не думали, что она будет участвовать в отборе на "Евровидение"
Солистка Go-A: Мы просто написали песню "Шум", сняли клип и даже не думали, что она будет участвовать в отборе на "Евровидение"
Елена КРАВЧЕНКО
  Клопотенко: На "Холостяке" много девушек, которые пришли для пиара. Они будут у меня готовить, отжиматься, кролей причесывать
  Клопотенко: На "Холостяке" много девушек, которые пришли для пиара. Они будут у меня готовить, отжиматься, кролей причесывать
"Чувствую себя богиней плодородия с сочным задом". Ратаковски позировала голой перед зеркалом. Фото
"Чувствую себя богиней плодородия с сочным задом". Ратаковски позировала голой перед зеркалом. Фото
Общественное объявило конкурс идей для клипа Go-A на песню "Шум", с которой они поедут на "Евровидение 2021"
Общественное объявило конкурс идей для клипа Go-A на песню "Шум", с которой они поедут на "Евровидение 2021"
  "Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
  "Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
"Сюрприз". Шакира покрасила волосы в ярко-розовый цвет. Видео
"Сюрприз". Шакира покрасила волосы в ярко-розовый цвет. Видео
alyona alyona записала хип-хоп трек о проекте "Цифрограм" от Минцифры
alyona alyona записала хип-хоп трек о проекте "Цифрограм" от Минцифры
  Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
  Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
  В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
  В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу G
Виктория ВОРОНИНА
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
Бабкина прооперировали в Австрии
Бабкина прооперировали в Австрии
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
"Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
"Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS