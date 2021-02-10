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Россия заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за информации о COVID-19 в ОРДЛО

Сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины официально заблокировали в России по представлению Роскомнадзора и российской Генпрокуратуры. Причина блокировки – опубликование информации о коронавирусе на оккупированных территориях.

Резников отметил, что это первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в РФ за распространение правды
Резников отметил, что это первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в РФ за распространение правды
Фото: depositphotos.com

В России заблокировали сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по представлению Роскомнадзора и российской Генпрокуратуры. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

По его словам, причиной запрета стала публикации министерства о распространении коронавируса в оккупированных районах Донбасса.

"Именно из-за распространения правды о COVID-19 в ОРДЛО сайт Минреинтеграции был заблокирован официально в России по представлению Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Это первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в РФ за распространение правды", – сказал Резников.

Министр также отметил, что смертность от коронавируса на территории ОРДЛО самая высокая в мире.

"Даже по той статистике, которую я могу дать, она обнародована же оккупационными администрациями, видно следующее. Уровень летальности от COVID-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире", – пояснил Резников.

По его словам, уровень смертности от коронавируса в оккупированной части Донецкой области составляет 8,6%, а в оккупированной части Луганской – 8,7%.

1 февраля 2021 года представитель террористов "ЛНР" Родион Мирошник заявил, что на подконтрольной боевикам территории начинается вакцинация от СOVID-19 российским препаратом "Спутник V". Днем ранее с аналогичным заявлением выступил так называемый "минздрав "ДНР".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, Роскомнадзор, Алексей Резников, ОРДЛО, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, коронавирус
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