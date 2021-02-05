Жителям ОРДЛО, которые отказываются от российской вакцины от COVID-19, угрожают увольнениями – правозащитники

Люди, которые на оккупированной территории Луганской области отказались от российской вакцины от COVID-19, – местные бюджетники, сообщает "Восточная правозащитная группа".

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года Фото: depositphotos.com

На оккупированной территории Луганской области жителям, которые отказываются от российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", угрожают увольнениями. Об этом 5 февраля в Facebook сообщает "Восточная правозащитная группа".

"По информации наших источников в Красном луче, Антраците и Лутугино, зафиксированы первые отказы людей от вакцинации "Спутник V". Все отказавшиеся люди – это бюджетники: врачи скорой помощи, медсестры, сотрудники "народной милиции", работники городских организаций. Всего их по состоянию на 4 февраля 27 человек (но цифра постоянно увеличивается)", – говорится в сообщении.

Как отмечают правозащитники, на тех, кто отказался от вакцинации, администрации учреждений оказывают давление.

В частности, работникам медицинской службы грозят невыплатой премий и надбавок за работу с COVID-19, а также обещают не госпитализировать, если человек, отказавшийся от "Спутника V", инфицируется коронавирусом.

Сотрудникам "народной милиции" угрожают увольнением и отправкой на передовую. Работникам местных администраций грозят увольнением и неоплатой больничного листа в случае заболевания COVID-19.

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Сегодня постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что российскую вакцину от COVID-19 тестируют на бюджетниках на оккупированном украинском полуострове.