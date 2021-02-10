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Ляшко рассказал, какая компания будет развозить вакцины Pfizer по регионам

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова к принятию 117 тыс. вакцин Pfizer в рамках глобального механизма COVAX.

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50% населения Украины хотят охватить вакцинацией в течение 2021 2022 годов
50% населения Украины хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины выбрало компанию, которая будет заниматься логистикой COVID-19 вакцин Pfizer, требующих ультранизких температур. Об этом 10 февраля заявил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

По его словам, открытый тендер провел проект USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев" (SAFEMed), который выполняет международная организация Management Sciences for Health (MSH) в соответствии с международными закупочными процедурами.

"По его результатам избрана логистическая компания ООО "Фармасофт" для транспортировки и ответственного хранения вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 в условиях ультранизкой температуры. Уже в ближайшее время с победителем тендера будут организованы встречи для проведения микропланирования и разработки пошагового плана принятия, хранения и развозки вакцин Pfizer/BioNTech", – заявил он.

Ляшко отметил, что "впереди самое сложное", но Украина готова к принятию 117 тыс. вакцин Pfizer в рамках глобального механизма COVAX.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2249822685149843

Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраляОднако поставки могут перенести на начало апреля в связи с задержкой получения компанией экспортной лицензии от правительства Китая и поздним принятием Верховной Радой Украины специального закона о регистрации вакцин от коронавируса, выяснило Reuters. 

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты, и британской компанией-посредником Crown Agents. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первый миллион вакцин AstraZeneca Украина ожидает 15 февраля.

По данным Минздрава, в 2021 году на вакцинацию в Украине выделили 3,9 млрд грн. Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, лекарства, вакцинация, USAID, Минздрав, Максим Степанов, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Pfizer
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