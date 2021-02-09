Степанов: Сколько людей привили в России? У них самих проблемы со "Спутником V": никто не верит, что эта вакцина эффективна

В интервью изданию "ГОРДОН" министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что сомневается в эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и поэтому не стал бы ей прививаться.

"Вы читали выводы Бразильской регистрационной службы Anvisa? Исчерпывающий ответ, на мой взгляд. Второе (и это моя принципиальная позиция) – мы в состоянии обеспечить страну другими эффективными вакцинами из стран, которые не нападали на Украину, не забирали у нас территории и не развязывали войну, которая привела к десяткам тысяч смертей украинцев и миллионам беженцев. Я окончил Донецкий медицинский университет. Донецк знаю досконально. Многие мои однокурсники были вынуждены уехать в Киев, Николаев, Одессу. Мы не можем приехать и пойти к своему общежитию в Донецке, посидеть на наших любимых лавочках, устроить встречу выпускников, потому что россияне в свое время развязали тут войну. Не надо делать из них мессий. Вопрос со "Спутником" – в политической плоскости, как ни крути", – подчеркнул министр.

Он отметил, что Россия столкнулась с рядом проблем из-за неэффективности своей вакцины.

"Так вот, кроме бумажки под названием "заявление" и всей этой помпы, с которой эта якобы заявка подавалась 6 января, по состоянию на конец января больше ничего нет – ни регистрационных документов, ни досье. Сколько людей они привили у себя в России? У них самих проблемы с этой вакциной: никто не верит, что она эффективна", – резюмировал Степанов.

Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся. Читайте полную версию интервью

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в середине декабря прошлого года.

Россия предлагала свою вакцину от коронавируса ряду стран. По состоянию на 9 февраля 2021 года, препарат одобрен в 22 странах. В Евросоюзе "Спутник V" одобрила только Венгрия.