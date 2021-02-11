Байден выразил Си Цзиньпину озабоченность из-за агрессивных действий Пекина

Президент США Джо Байден выразил главе Китая Си Цзиньпину "фундаментальную озабоченность" из-за несправедливой экономической политики Пекина и агрессивных действий в регионе, говорится в заявлении Белого дома.

Президент США Джо Байден в телефонной беседе с главой Китая Си Цзиньпином подтвердил озабоченность Вашингтона политикой Пекина в отношении Гонконга, Тайваня и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщила пресс-служба Белого дома 10 февраля.

"Президент Байден подтвердил свои приоритеты по защите безопасности, процветания, здоровья и жизни американского народа и сохранению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", – говорится в сообщении.

Также Байден выразил "фундаментальную озабоченность" по поводу принудительной и несправедливой экономической политики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня, подчеркнули в Белом доме.

Лидеры двух стран обменялись мнениями о противодействии пандемии COVID-19 и общих проблемах глобальной безопасности в сфере здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения ядерного оружия, сказано в заявлении.

Многолетний советник Байдена по вопросам внешней политики Майкл Карпентер в конце января говорил, что внешняя политика нового президента США будет нацелена на противостояние России и Китаю. Карпентер отметил, что Соединенные Штаты будут восстанавливать отношения с Евросоюзом, которые ухудшились при предыдущем президенте Дональде Трампе.