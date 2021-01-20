Китай под руководством и контролем правящей коммунистической партии совершает геноцид уйгуров и представителей других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США от 19 января.

"Я установил, что КНР под руководством и контролем компартии совершает геноцид в отношении уйгуров, преимущественно мусульман, и представителей других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне", – говорится в заявлении Помпео.

По информации Госдепа, с марта 2017 года власти Китая совершали преступления против человечности в отношении уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. В ведомстве уточнили, что эти преступления продолжаются и включают в себя произвольное заключение в тюрьму более миллиона гражданских лиц, принудительную стерилизацию, пытки задержанных, ограничения свободы вероисповедания, выражения мнений и передвижения.

"Нюрнбергские трибуналы в конце Второй мировой войны привлекли к ответственности виновных за преступления против человечности, такие же преступления были совершены в Синьцзяне [...] Я считаю, что геноцид продолжается и мы наблюдаем за систематическими попытками Китая уничтожить уйгуров", – заявил Помпео.

Госсекретарь США добавил, что он отдал распоряжение Госдепартаменту продолжать расследовать и собирать информацию о том, что происходит в Синьцзяне.

Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.