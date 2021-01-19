Трамп запретил американским ведомствам покупать беспилотники у России и Китая

Запрет американским ведомствам покупать беспилотники у России, Китая, Ирана и КНДР президент США Дональд Трамп связал с опасностью утечки конфиденциальной информации.

Президент США Дональд Трамп запретил американским ведомствам покупать беспилотники у России, Китая, Ирана и КНДР. Об этом говорится в указе Белого дома от 18 января.

"Операции правительства США с использованием беспилотников требуют доступа, сбора и хранения данных, которые могут раскрыть конфиденциальную информацию. Использование беспилотников и критических компонентов, изготовленных и разработанных иностранными противниками или лицами, находящимися под их контролем, может позволить получить доступ к этой конфиденциальной информации или передать ее иностранным противникам", – говорится в сообщении.

В указе уточняется, что под термином "страна-противник" имеются в виду такие государства, как КНДР, Китай, Иран, Россия или любые другие страны, чье поведение несет угрозу для безопасности США.

Указ Трампа издан за несколько дней до конца его каденции, на 20 января запланирована инаугурация избранного президента США Джо Байдена.