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"Президент Трамп сказал сделать это". Задержанные за штурм Капитолия свидетельствуют, что их подтолкнул глава США

Несколько участников массовых беспорядков Вашингтоне 6 января на допросе у ФБР заявили, что их действия были вызваны призывом президента США Дональда Трампа.

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6 января сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США
6 января сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США
Фото: EPA

Житель Кентукки, участвовавший в беспорядках у Капитолия, дал показания ФБР. Он заявил, что вместе с двоюродным братом отправил к зданию Конгресса потому что "президент США Дональд Трамп сказал это сделать". Об этом сообщает The Washington Post.

Роберт Бауэр вместе с женой приехал из Кентукки, чтобы присоединиться к своему двоюродному брату на митинге, организованном в поддержку Трампа. Когда президента США сказал им идти к Капитолию, они двинулись туда вместе с остальной толпой и были одними из тех, кто вошел в здание. Сейчас их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Среди митингующих был и бывший пожарный Роберт Ли Сэнфорд. Он сказал ФБР, что приехал в Вашингтон в автобусе вместе с группой других сторонников Трампа. Они отправились к Белому дому и выслушала речь президента США, а затем, выполнив его указания, отправилась в Капитолий, говорится в документах спецслужбы. Правоохранители считают, что Сэнфорд был мужчиной, который во время беспорядков бросил в полицейских огнетушитель. Согласно показаниям экс-пожарного, Трамп "проинструктировал" его отправиться в Капитолий.

The Washington Post также упомянули о видео со штурма Капитолия, на котором митингующие кричали, что "их пригласил сюда президент США". Ролик в своем Twitter публиковал журналист WP Дрю Харвелл.

Некоторые обвиняемые в причастности к беспорядкам заявляли, что надеются, что Трамп помилует их до того, как покинет свой пост, поскольку они считали, что следовали его инструкциям. Среди них агент по недвижимости из Далласа Дженна Райан, она говорила, что считает, "следует за своим президентом".

"Он попросил нас прилететь туда. Он попросил нас быть там. Так что я делал то, что он нас просил", – заявляла она.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти". Теперь вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США. 

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – еще в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Теги: США, ФБР, беспорядки, Дональд Трамп, допрос, выборы президента США 2020
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