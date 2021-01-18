ГОРДОН
 
 
МИР

Трамп собирается помиловать около 100 человек в свой последний рабочий день – CNN

Президент США Дональд Трамп в завершение своего президентского срока собирается помиловать "белых воротничков" и известных рэп-исполнителей, рассказали источники американского телеканала CNN.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп рассматривал возможность помилования своих детей
Трамп рассматривал возможность помилования своих детей
Фото: EPA

Нынешний президент США Дональд Трамп готовится помиловать около 100 человек в свой последний полный рабочий день во вторник, 19 января. Об этом американский телеканал CNN сообщил 18 января со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Трамп собирается помиловать "белых воротничков" и известных рэп-исполнителей. Пока не ожидается, что в списке окажется он сам, отметили собеседники канала. Два источника сообщили, что в воскресенье в Белом доме состоялось заседание, на котором согласовали список лиц, подлежащих помилованию.

Президент США постоянно продвигал инициативы о помиловании накануне Рождества. В этом году он приостановил их действие перед беспорядками 6 января возле здания Капитолия и сразу после них.

Помощники сказали, что Трамп был особенно сосредоточен на подсчете голосов коллегии выборщиков и это не позволяло ему принимать окончательные решения о помиловании. Официальные лица Белого дома ожидали, что процедура помилования возобновится после 6 января, но Трамп не стал этого делать после того, как его обвинили в подстрекательстве к беспорядкам. 

Беспорядки возле Капитолия 6 января охладили желание Трампа помиловать себя, своих детей и личного адвоката Руди Джулиани. Сейчас помощники не думают, что он пойдет на этот шаг, уточнили источники телеканала. 

После беспорядков советники президента призывали его отказаться от самопомилования, потому что это будет означать, что он в чем-то виноват. Некоторые из его советников призывали не утверждать помилования для участников беспорядков в Капитолии.

Один из чиновников Белого дома сказал, что документы для помилования еще не готовы. По сведениям CNN, среди помилованных нет имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Также неясно, помилует ли Трамп своего бывшего советника Стива Бэннона.

Источники сообщают, что внутри Белого дома идет борьба за кандидатов на помилование среди союзников Трампа и правозащитных групп. Их имена могут добавляться и удаляться до последней минуты. В воскресенье, 17 января, газета The New York Times сообщила, что некоторым из этих людей платили десятки тысяч долларов за лоббирование интересов преступников, которые были в списке на помилование.

По информации газеты, Трамп рассматривал возможность помилований для своих детей Дональда-младшего, Эрика Трампа и Иванки Трамп. Речь шла о старшем советнике Белого дома и муже Иванки Трамп Джареде Кушнере. По данным издания, нынешний президент опасается, что при власти Джо Байдена минюст США будет вести расследование в отношении всех вышеперечисленных.

Ни один президент США за всю историю не помиловал себя, поэтому законность такого решения никогда не проверялась в системе правосудия. Юристы расходятся во мнениях относительно того, признают ли такое помилование суды, уточнила газета.

В декабре прошлого года Трамп помиловал четырех сотрудников американской частной охранной компании Blackwater, осужденных за убийство мирных жителей Ирака во время работы по контракту в 2007 году. Этим он нарушил обязательства США по международному праву. Их признали виновными в многочисленных преступлениях во время бойни на площади Нисур в Багдаде в 2007 году, в результате которой 14 гражданских лиц погибли и по меньшей мере 17 человек получили ранения.

Трамп 23 декабря помиловал бывшего главу своей предвыборной кампании, политтехнолога Пола Манафорта, а также своего бывшего советника Роджера Стоуна.

Трамп находится на посту президента с января 2017 года. 3 ноября 2020 года в США прошли новые президентские выборы, явка на них стала рекордной за 120 лет – участие приняли около 160 млн американцев

7 января Конгресс США утвердил демократа Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. 

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: Дональд Трамп, помилование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом
Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом
"Никто не спит". Тимберлейк подтвердил, что у них с Бил есть второй ребенок
"Никто не спит". Тимберлейк подтвердил, что у них с Бил есть второй ребенок
"Впервые в жизни не могу построить планы". Полякова в день рождения сделала признание
"Впервые в жизни не могу построить планы". Полякова в день рождения сделала признание
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Срамота", "Ляпота". Фагот снялся полностью голым
"Срамота", "Ляпота". Фагот снялся полностью голым
alyona alyona выиграла музыкальную премию Евросоюза
alyona alyona выиграла музыкальную премию Евросоюза
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
  Netflix в день премьеры впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами
  Netflix в день премьеры впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
Беременная жена Павлика рассказала, когда планирует сыграть свадьбу для друзей и близких
Беременная жена Павлика рассказала, когда планирует сыграть свадьбу для друзей и близких
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Тоня Матвиенко показала ню-фото на позднем сроке беременности
Тоня Матвиенко показала ню-фото на позднем сроке беременности
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Случилось чудо!" Мика Ньютон, у которой в 2019 году выявили онкологию, получила результаты анализов
"Случилось чудо!" Мика Ньютон, у которой в 2019 году выявили онкологию, получила результаты анализов
"Теперь жду звонка соседей". Билык заявила, что во время ее крика в доме прорвало трубу
"Теперь жду звонка соседей". Билык заявила, что во время ее крика в доме прорвало трубу
Умер российский актер Воробьев
Умер российский актер Воробьев
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS