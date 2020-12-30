Трамп нарушил обязательства по международному праву, помиловав осужденных за убийство жителей Ирака американских военных – ООН

Действующий президент США Дональд Трамп перед своим уходом с поста помиловал четырех сотрудников американской частной охранной компании Blackwater, которые были признаны виновными в многочисленных преступлениях, совершенных в Ираке в 2007 году в отношении мирных жителей. Женевские конвенции обязывают государства привлекать военных преступников к ответственности, даже если они выступают в качестве сотрудников частных охранных компаний, заявила глава рабочей группы ООН по использованию наемников Елена Апарац.

Помилование президентом США Дональдом Трампом четырех американцев, осужденных за убийство мирных жителей Ирака во время работы по контракту в 2007 году, нарушило обязательства США по международному праву. Об этом сегодня заявили эксперты ООН по правам человека, пишет Центр новостей ООН.

Сотрудники американской частной охранной компании Blackwater были признаны виновными в многочисленных преступлениях, совершенных во время бойни на площади Нисур в Багдаде в 2007 году, в результате которой 14 гражданских лиц погибли и по меньшей мере 17 человек получили ранения. В 2015 году в США осудили Николаса Слаттена за убийство с отягчающими обстоятельствами, Пола Слау, Эвана Либерти и Дастина Херд – за умышленные убийства и покушение на убийство.

22 декабря 2020 года уходящий с поста президента США Дональд Трамп помиловал этих четырех осужденных.

"Помилование сотрудников Blackwater – это вызов правосудию и удар по пострадавшим во время бойни на площади Нисур и их семьям", – заявила глава рабочей группы ООН по использованию наемников Елена Апарац.

Она напомнила, что Женевские конвенции обязывают государства привлекать военных преступников к ответственности, даже если они выступают в качестве сотрудников частных охранных компаний.

"Эти помилования нарушают обязательства США по международному праву и, в более широком смысле, подрывают гуманитарное право и права человека во всемирном масштабе", – говорится в совместном заявлении членов рабочей группы.

Эксперты отметили, что, прибегая к услугам частных охранных компаний, сотрудники которых действуют безнаказанно в зонах вооруженных конфликтов, государства обходят свои обязательства по международному гуманитарном праву.

"Помилование, амнистия или любые другие формы освобождения от ответственности за военные преступления – своего рода "зеленый свет" подобным злодеяниям со стороны сотрудников частных военных и охранных компаний, которые по контракту практически выполняют государственные функции", – сказала Апарац.