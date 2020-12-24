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Трамп помиловал двух фигурантов дела о российском вмешательстве в выборы президента США

Экс-сотрудник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос и адвокат из Нидерландов Алекс ван дер Цван отбыли тюремные сроки по обвинению в даче ложных показаний в рамках расследования о российском вмешательстве в выборы президенты США в 2016 году. Перед своим уходом с поста президента Трамп помиловал их.

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В рамках расследования Мюллера Пападопулос признался в даче ложных показаний
В рамках расследования Мюллера Пападопулос признался в даче ложных показаний
Фото: ЕРА

Действующий президент США Дональд Трамп перед своим уходом с поста помиловал 15 человек и частично или полностью смягчил приговоры еще пятерым. Об этом 22 декабря сообщили в Белом доме. Среди помилованных – два человека, осужденные в рамках расследования российского вмешательства в выборы в 2016 году.

Бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цван признали вину в даче ложных показаний в рамках расследования Роберта Мюллера и отбыли короткие сроки тюремного заключения.

В Белом доме подчеркнули, что расследование спецпрокурора так и не нашло доказательств сговора окружения Трампа с Россией.

Президент также помиловал трех бывших конгрессменов-республиканцев, осужденных за коррупционные преступления, и четырех сотрудников охранной фирмы Blackwater, отбывавших наказание за убийство иракских мирных жителей в Багдаде в 2007 году.

30 октября 2017 года Пападопулос признался в даче ложных показаний. В офисе Мюллера требовали для экс-советника президента шестимесячного тюремного заключения. Спецпрокурор заявил, что ложные показания Пападопулоса "нанесли ущерб расследованию правительством вмешательства России в президентские выборы 2016 года".

Голландский юрист ван Цван признал свою вину в сокрытии от следствия информации о контактах с членами предвыборного штаба будущего президента Трампа Полом Манафортом и Риком Гейтсом. Дело адвоката, по словам Мюллера, раскрыло новые подробности о деле правительства США против Манафорта. Кроме того, оно обнаружило ранее нераскрытые связи между помощниками кампании Трампа с Россией.

Мюллер с мая 2017 года расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы. Уголовные дела были возбуждены против десятков людей, включая Манафорта и советника президента Майкла Флинна. Трамп называл расследование Мюллера незаконным.

22 марта 2019 года стало известно о завершении расследования.

24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование, которое проводил Мюллер, не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также команда Мюллера, по словам Барра, не смогла доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

Трамп заявил, что доклад полностью оправдывает его.

Сокращенную версию доклада Мюллера минюст США опубликовал 18 апреля. В обнародованном докладе засекречены фрагменты, публикация которых, по данным ведомства, могла навредить национальным интересам США. 16 мая суд округа Колумбия предписал министерству юстиции обнародовать ранее засекреченные фрагменты из доклада Мюллера. 24 июля Мюллер предположил, что против Трампа можно будет выдвинуть обвинения, когда он покинет Белый дом.

Теги: выборы, Белый дом, Дональд Трамп, расследование, Алекс ван дер Цван, Джордж Пападопулос
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