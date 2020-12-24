Трамп помиловал Манафорта и своего бывшего советника Стоуна

В заявлении пресс-секретаря Белого дома говорится, что политтехнолог Пол Манафорт провел в тюрьме два года, в том числе некоторое время в одиночной камере, и обращение с ним "было хуже, чем со многими из самых жестоких преступников". Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун, как отметили в Белом доме, имеет множество заболеваний. Трамп решил помиловать их обоих.

Президент США Дональд Трамп 23 декабря помиловал бывшего главу своей предвыборной кампании, политтехнолога Пола Манафорта, а также своего бывшего советника Роджера Стоуна, которые были осуждены в рамках расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

"Манафорт уже провел в тюрьме два года, в том числе некоторое время в одиночной камере – обращение [с ним было] хуже, чем со многими из самых жестоких преступников. В результате вопиющего злоупотребления со стороны прокуратуры Манафорт пережил годы несправедливого обращения и стал одной из самых ярких жертв, как выяснилось, возможно, величайшей охоты на ведьм в американской истории. Как заметил судья, до расследования, проведенного спецпрокурором, господин Манафорт вел "безупречный образ жизни". С мая Манафорт был отпущен из-под стражи из-за опасений по поводу COVID-19", – говорится в сообщении.

Белый дом сообщил, что Трамп "полностью и безоговорочно" помиловал Стоуна.

"Президент Трамп ранее смягчил приговор Стоуну в июле этого года. Мистер Стоун – 68-летний мужчина с множеством заболеваний. Из-за неправомерных действий со стороны прокуратуры со стороны команды спецпрокурора Мюллера он подвергся очень несправедливому обращению. Его дом был подвергнут предрассветному налету, который СМИ удобно засняли на камеру. Стоун также столкнулся с потенциальной политической предвзятостью на суде присяжных. Его помилование поможет исправить несправедливость, с которой он столкнулся в результате расследования Мюллера", – заявили в администрации Трампа.

7 марта 2019 года окружной суд Вирджинии приговорил Манафорта к трем годам и 11 месяцам тюрьмы по делу о финансовых преступлениях, связанных в основном с работой политтехнолога в Украине. Он обвинялся в предоставлении налоговым органам ложных сведений о доходах и в сокрытии информации об офшорных счетах. 13 марта окружной суд Вашингтона приговорил Манафорта к трем с половиной годам заключения за преступления, раскрытые в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США. Его признали виновным в незаконном лоббировании и оказании давления на свидетелей. С учетом двух приговоров и срока предварительного заключения политтехнолог должен был провести в тюрьме семь с половиной лет.

Стоуна задержали в его доме в Форт-Лодердейле 25 января 2019 года. Его обвиняли по семи статьям, в том числе в препятствии правосудию, давлении на свидетелей и даче ложных показаний. В ноябре 2019 года суд присяжных признал Стоуна виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года. В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Кроме того, он был признан виновным в давлении на свидетеля, заставляя его не вести сотрудничество с расследованием Конгресса. Всего он был признан виновным по всем семи пунктам обвинения.

В феврале 2020 года суд приговорил его к 40 месяцам лишения свободы.