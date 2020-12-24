ГОРДОН
 
 
МИР

Трамп помиловал Манафорта и своего бывшего советника Стоуна

В заявлении пресс-секретаря Белого дома говорится, что политтехнолог Пол Манафорт провел в тюрьме два года, в том числе некоторое время в одиночной камере, и обращение с ним "было хуже, чем со многими из самых жестоких преступников". Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун, как отметили в Белом доме, имеет множество заболеваний. Трамп решил помиловать их обоих.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Манафорт был осужден в марте 2019 года
Манафорт был осужден в марте 2019 года
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп 23 декабря помиловал бывшего главу своей предвыборной кампании, политтехнолога Пола Манафорта, а также  своего бывшего советника Роджера Стоуна, которые были осуждены в рамках расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

"Манафорт уже провел в тюрьме два года, в том числе некоторое время в одиночной камере – обращение [с ним было] хуже, чем со многими из самых жестоких преступников. В результате вопиющего злоупотребления со стороны прокуратуры Манафорт пережил годы несправедливого обращения и стал одной из самых ярких жертв, как выяснилось, возможно, величайшей охоты на ведьм в американской истории. Как заметил судья, до расследования, проведенного спецпрокурором, господин Манафорт вел "безупречный образ жизни". С мая Манафорт был отпущен из-под стражи из-за опасений по поводу COVID-19", – говорится в сообщении.

Белый дом сообщил, что Трамп "полностью и безоговорочно" помиловал Стоуна.

"Президент Трамп ранее смягчил приговор Стоуну в июле этого года. Мистер Стоун – 68-летний мужчина с множеством заболеваний. Из-за неправомерных действий со стороны прокуратуры со стороны команды спецпрокурора Мюллера он подвергся очень несправедливому обращению. Его дом был подвергнут предрассветному налету, который СМИ удобно засняли на камеру. Стоун также столкнулся с потенциальной политической предвзятостью на суде присяжных. Его помилование поможет исправить несправедливость, с которой он столкнулся в результате расследования Мюллера", – заявили в администрации Трампа.

7 марта 2019 года окружной суд Вирджинии приговорил Манафорта к трем годам и 11 месяцам тюрьмы по делу о финансовых преступлениях, связанных в основном с работой политтехнолога в Украине. Он обвинялся в предоставлении налоговым органам ложных сведений о доходах и в сокрытии информации об офшорных счетах.  13 марта окружной суд Вашингтона приговорил Манафорта к трем с половиной годам заключения за преступления, раскрытые в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США. Его признали виновным в незаконном лоббировании и оказании давления на свидетелей.  С учетом двух приговоров и срока предварительного заключения политтехнолог должен был провести в тюрьме семь с половиной лет.

Стоуна задержали в его доме в Форт-Лодердейле 25 января 2019 года. Его обвиняли по семи статьям, в том числе в препятствии правосудию, давлении на свидетелей и даче ложных показаний. В ноябре 2019 года суд присяжных признал Стоуна виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года. В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Кроме того, он был признан виновным в давлении на свидетеля, заставляя его не вести сотрудничество с расследованием Конгресса. Всего он был признан виновным по всем семи пунктам обвинения.

В феврале 2020 года суд приговорил его к 40 месяцам лишения свободы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Дональд Трамп, Пол Манафорт, помилование, Роджер Стоун
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
  "Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
  "Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
Гордон в TikToK опубликовал продолжение шутки, прозвучавшей в интервью с Ходорковским. Видео
Гордон в TikToK опубликовал продолжение шутки, прозвучавшей в интервью с Ходорковским. Видео
85-летний Вуди Аллен признался, что из-за пандемии потерял мотивацию
85-летний Вуди Аллен признался, что из-за пандемии потерял мотивацию
Ротару после российских "гастролей" выступила на концерте студии "Квартал 95"
Ротару после российских "гастролей" выступила на концерте студии "Квартал 95"
Принц Гарри и его жена Меган представили рождественскую открытку
Принц Гарри и его жена Меган представили рождественскую открытку
К Новому году и Рождеству. В Киеве состоятся концерты Dakh Daughters, "Ляпис 98", ТНМК
К Новому году и Рождеству. В Киеве состоятся концерты Dakh Daughters, "Ляпис 98", ТНМК
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Какой будет погода на Новый год. Синоптик Диденко озвучила предварительный прогноз
Какой будет погода на Новый год. Синоптик Диденко озвучила предварительный прогноз
Дизайнер Зеленской Катя Сильченко развелась с мужем
Дизайнер Зеленской Катя Сильченко развелась с мужем
"Горячо!". Дочь Брежневой снялась в микробикини
"Горячо!". Дочь Брежневой снялась в микробикини
"У вас и на лошадях можно!". Галкин показал, как его дети от Пугачевой катаются по дому
"У вас и на лошадях можно!". Галкин показал, как его дети от Пугачевой катаются по дому
Беби-бум 2020. Какие украинские звезды в этом году стали родителями
Беби-бум 2020. Какие украинские звезды в этом году стали родителями
"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра
"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS