Манафорт попал в больницу с сердечным приступом

Бывший руководитель кампании Трампа Пол Манафорт, который отбывает семилетнее наказание в штате Пенсильвания, попал в больницу из-за сердечного приступа.

Манафорт находится на лечении еще с прошлого четверга Фото: ЕРА

Бывший политтехнолог и экс-глава предвыборного штаба американского президента США Дональда Трампа Пол Манафорт госпитализирован. Об этом 17 декабря сообщил американский телеканал ABC News во вторник со ссылкой на два источника.

По данным канала, отбывающий срок в тюрьме 70-летний Манафорт попал в больницу из-за сердечного приступа. Его привезли к врачам из федерального исправительного учреждения в центральной части Пенсильвании, США.

По данным источников, Манафорт находится на лечении еще с прошлого четверга. На данный момент его состояние здоровья характеризуется как стабильное.

Адвокат Манафорта Тодд Бланш сказал, что не общался со своим клиентом более недели и что его клиент не будет присутствовать в суде в среду, 18 декабря, по состоянию здоровья.

Манафорт еще в 2018 году пользовался инвалидной коляской во время судебных заседаний, ссылаясь на серьезные осложнения состояния здоровья и специальную диету. Тогда это стало одним из пунктов защиты с просьбой о снисхождении суда.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Мюллер с мая 2017 года расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям.

По результатам расследования Мюллера, Флинн, Манафорт и Килимник были привлечены к уголовной ответственности.

7 марта окружной суд Вирджинии приговорил Манафорта к трем годам и 11 месяцам тюрьмы по делу о финансовых преступлениях, связанных в основном с работой политтехнолога в Украине. 13 марта окружной суд в Вашингтоне приговорил Манафорта к трем с половиной годам заключения за преступления, раскрытые в ходе расследования спецпрокурора Мюллера по вмешательству России в выборы в США. С учетом двух приговоров политтехнолог проведет в тюрьме семь с половиной лет.

Экс-нардеп Верховной Рады Борислав Розенблат обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в передаче штабу Клинтон информации из "черной бухгалтерии" Партии регионов во время выборов в США в 2016 году.

В интервью The Hill, опубликованном 20 марта, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура начала расследование украинского вмешательства в выборы в США в 2016 году.