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Трамп заявил, что помиловал экс-советника по нацбезопасности Флинна

Перед передачей поста президента США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который в 2017 году признал, что солгал ФБР о деталях разговора с российским послом.

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7 мая минюст США прекратил уголовное дело против Флинна
7 мая минюст США прекратил уголовное дело против Флинна
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп сообщил, что помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения", – написал Трамп в своем Twitter.

В январе 2017 года издание The Wall Street Journal сообщило, что разведслужбы расследовали связи Флинна с представителями российских властей. В частности, речь шла о телефонных звонках Флинна тогдашнему послу России в США Сергею Кисляку. В день введения дополнительных санкций в отношении Кремля 29 декабря 2016 года было зафиксировано пять телефонных разговоров советника и Кисляка.

Флинна уволили с поста советника спустя 24 дня после назначения Трампа, в феврале 2017 года. Причиной его ухода в Белом доме назвали "утрату доверия" со стороны президента.

30 ноября 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул против генерала обвинения по двум эпизодам дезинформирования ФБР относительно контактов с Кисляком. 1 декабря 2017-го Флинн признал себя виновным и объявил, что идет на сделку со следствием. Экс-советник утверждал, что вступил в контакт с Кисляком по указанию штаба Трампа.

Обвинение просило для Флинна заключение на срок до полугода, защита выступала за назначение ему условного срока и общественных работ. Заседание суда в Вашингтоне по этому делу отложили на неопределенный срок.

В начале 2020 года Флинн заявил, что отзывает признание вины в обмане ФБР и расторгает сделку со следствием. Трамп 15 марта сообщил, что рассматривает возможность помилования своего бывшего советника.

7 мая минюст США прекратил уголовное дело против Флинна.

Теги: США, Дональд Трамп, Майкл Флинн, День благодарения, помилование
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