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В США закрыли уголовное дело против экс-советника Трампа по нацбезопасности Флинна

Коллегия апелляционного суда в Вашингтоне обязала окружного судью Эммета Салливана закрыть производство по делу генерала Майкла Флинна, который в 2017 году признал себя виновным в дезинформировании властей о контактах с российским послом Сергеем Кисляком, происходивших по указанию штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа. Таким образом, уголовное преследование Флинна прекращено.

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Генерал Флинн сначала признавал вину, но потом отказался от показаний
Генерал Флинн сначала признавал вину, но потом отказался от показаний
Фото: ЕРА

24 июня апелляционный суд округа Колумбия вынес решение, прекращающее уголовное преследование бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, генерала Майкла Флинна, об этом сообщило агентство Reuters.

Голоса судей разделились – 2:1.

Вердикт вашингтонской апелляционной инстанции обязывает окружного судью Эммета Салливана прекратить производство о законности закрытия уголовного дела против Флинна. 12 мая этот судья назначил дополнительные слушания о причинах сворачивания дела и отзыве обвинений.

Слушания должны были состояться 16 июля. Ответчиком было определено министерство юстиции. Салливан также намеревался выяснить, есть ли основания привлекать генерала к ответственности за ложь: тот дважды признал себя виновным в лжесвидетельстве, а затем отказался от показаний.

В январе 2017 года издание The Wall Street Journal сообщило, что разведслужбы расследовали связи Флинна с представителями российских властей. В частности, речь шла о телефонных звонках Флинна тогдашнему послу России в США Сергею Кисляку. В день введения дополнительных санкций в отношении Кремля 29 декабря 2016 года было зафиксировано пять телефонных разговоров советника и Кисляка.

Флинна уволили с поста советника спустя 24 дня после назначения Трампа, в феврале 2017 года. Причиной его ухода в Белом доме назвали "утрату доверия" со стороны президента.

30 ноября 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул против генерала обвинения по двум эпизодам дезинформирования ФБР относительно контактов с Кисляком. 1 декабря 2017-го Флинн признал себя виновным и объявил, что идет на сделку со следствием. Экс-советник утверждал, что вступил в контакт с Кисляком по указанию штаба Трампа.

Обвинение просило для Флинна заключение на срок до полугода, защита выступала за назначение ему условного срока и общественных работ. Заседание суда в Вашингтоне по этому делу отложили на неопределенный срок.

В начале 2020 года Флинн заявил, что отзывает признание вины в обмане ФБР и расторгает сделку со следствием. Трамп 15 марта сообщил, что рассматривает возможность помилования своего бывшего советника.

7 мая американский минюст отозвал все обвинения против Флинна.

Теги: Россия, США, ФБР, Вашингтон, Дональд Трамп, апелляция, Майкл Флинн, уголовное дело, минюст США, судья
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