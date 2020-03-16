Трамп заявил, что может помиловать экс-советника по нацбезопасности Флинна

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил помиловать бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна после того, как узнал о "потере" ФБР документов по его делу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может помиловать своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который был одним из первых чиновников Белого дома, вовлеченных в расследование возможного сговора между Россией и избирательной кампанией Трампа на выборах в 2016 году.

"Сейчас сообщается, что, разрушив его жизнь и жизнь его замечательной семьи, ФБР, работая совместно с министерством юстиции, "потеряло" записи генерала Майкла Флинна. Я серьезно рассматриваю возможность его полного помилования", – написал Трамп в Twitter 15 марта.

So now it is reported that, after destroying his life & the life of his wonderful family (and many others also), the FBI, working in conjunction with the Justice Department, has “lost” the records of General Michael Flynn. How convenient. I am strongly considering a Full Pardon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2020

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

С мая 2017 года предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы и возможный сговор окружения президента США с Кремлем расследует специальный прокурор Роберт Мюллер. Его расследование вызвало возбуждение уголовных дел против десятков людей, включая Флинна и бывшего главу избирательной кампании Трампа Пола Манафорта.

Флинна уволили с поста советника спустя 24 дня после назначения Трампа, в феврале 2017 года. Причиной его ухода в Белом доме назвали "утрату доверия" со стороны президента.

30 ноября Мюллер выдвинул против Флинна обвинения по двум эпизодам дезинформирования ФБР относительно контактов с российским послом в Штатах Сергеем Кисляком.

1 декабря Флинн признал себя виновным и объявил, что идет на сделку со следствием. Экс-советник утверждает, что вступил в контакт с Кисляком по указанию штаба Трампа.

Обвинение просило для Флинна заключение на срок до полугода, защита выступала за назначение ему условного срока и общественных работ. Заседание суда по этому делу отложили на неопределенный срок.