Китай пригрозил Тайваню войной, если тот будет стремиться к независимости

Китайские власти предостерегли Штаты от поддержки независимости островного государства Тайвань, которое Китай считает своей территорией.

Островное государство Тайвань заявило об отделении от Китая в 1949 году Фото: depositphotos.com

Власти Китая предупредили новую администрацию президента США Джо Байдена и Тайвань о том, что признание Штатами независимости острова будет означать войну. Об этом представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил на пресс-конференции 28 января, отмечает South China Morning Post.

У Цянь подчеркнул, что "те, кто играет с огнем, обожгутся, а независимость Тайваня означает войну".

Он также добавил, что народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для "решительного пресечения любых форм сепаратистских попыток независимости Тайваня и твердой защиты национального суверенитета и территориальной целостности".

Такое заявление прозвучало после того, как кандидат на пост посла США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон должен помочь Тайваню дать отпор попыткам материкового Китая поставить под угрозу его безопасность.

Островное государство Тайвань заявило об отделении от Китая в 1949 году после гражданской войны и имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.