"Циничные и непродуктивные". В администрации Байдена раскритиковали санкции Китая против чиновников администрации Трампа

Спикер Совета по нацбезопасности США Эмили Хорн заявила, что введение Китаем санкций против чиновников администрации бывшего президента США Дональда Трампа в день инаугурации нового главы государства Джо Байдена, вероятно, было попыткой "сыграть на партийных разногласиях".

В администрации президента США Джо Байдена раскритиковали санкции Китая против чиновников администрации 45-го президента Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

Спикер Совета по нацбезопасности США Эмили Хорн в комментарии агентству назвала эти действия "непродуктивными и циничными".

По ее мнению, введение санкций в день инаугурации Байдена, вероятно, было попыткой "сыграть на партийных разногласиях" между республиканцами и демократами. Она считает, что обе партии должны осудить такие действия.

Санкции Китай ввел 20 января. В санкционный список вошли, в частности, бывший госсекретарь США Майк Помпео, экс-советник президента по торговле Питер Наварро, экс-советники по нацбезопасности Роберт О'Брайен и Джон Болтон, а также помилованный сегодня Трампом экс-советник президента по политическим и стратегическим вопросам Стивен Бэннон. Фигурантам списка и их ближайшим родственникам запрещен въезд в Китай, включая Гонконг и Макао. Кроме того, Пекин ограничит для них и для компаний, связанных с ними, отношения и бизнес с Китаем.

Соединенные Штаты ввели 5 декабря прошлого года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к "ужасающим нарушениям прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространение пропаганды, принуждение и запугивание несогласных с политикой официального Пекина.

19 января Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Как отмечает Reuters, кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что согласен с оценкой Помпео..