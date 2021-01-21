Тwitter заморозил аккаунт китайского посольства в США

Аккаунт заблокирован за твит об уйгурах, который в компании сочли нарушением политики против дегуманизации.

Администрация социальной сети Тwitter заблокировала аккаунт посольства КНР в США. Об этом представитель компании сообщил агентству Reuters.

7 января учетная запись посольства @ChineseEmbinUS опубликовала пост в защиту политики Пекина в регионе Синьцзян. В нем говорилось, что уйгурские женщины перестали быть "машинами для производства детей", со ссылкой на исследование, опубликованное государственной газетой China Daily.

Скриншот удаленного твита

Представитель Twitter сообщил, что этот пост нарушил политику компании против дегуманизации. Он напомнил, что компания запрещает дегуманизировать группы людей на основании их религии, касты, возраста, инвалидности, серьезных заболеваний, национального происхождения, расы или этнической принадлежности.

С 9 января профиль китайского посольства не публиковал новых твитов.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин на брифинге 21 января заявила, что этот шаг Twitter демонстрирует двойные стандарты, сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, Китай, как и США, страдает от проявлений множества теорий заговора и дезинформации в социальных сетях, а китайское посольство в США "обязано прояснять ситуацию и представлять правду".

Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.