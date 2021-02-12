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Комаровский о вакцине против коронавируса: Ни одна генная модификация не вторгается в человеческую ДНК. Это чушь

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал о механизме действия мРНК-вакцин от коронавируса, разработанных Pfizer/BioNTech и Moderna, векторных от AstraZeneca или "Спутник V" и инактивированной от Sinovac Biotech.

 
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Комаровский: Я привьюсь, все мои сотрудники привьются и вообще все люди, которые мне доверяют
Комаровский: Я привьюсь, все мои сотрудники привьются и вообще все люди, которые мне доверяют
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что обязательно будет вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

"Более того, я привьюсь, все мои сотрудники привьются и вообще все люди, которые мне доверяют, если у них будет доступ к адекватной, нормальной вакцине, – они привьются", – сказал врач, отметив, что пока для граждан Украины вакцинация от COVID-19 – теория, которая не вышла в прикладное русло.

По словам Комаровского, он сейчас препаратом Pfizer "привился бы мгновенно".

"У нас на сегодня есть выбор вакцин, к которым есть доступ и по которым есть достоверная информация об их качестве? Где у нас доступ к AstraZeneca, к Moderna, к Pfizer? Какая? Где у нас доступ? Нет пока", – возмутился он.

Врач подчеркнул, что генно-модифицированные вакцины не влияют на ДНК человека.

"Ни одна генная модификация не вторгается в человеческую ДНК. Это чушь. Если вам кто-то с дипломом врача сказал, что это первая вакцина генно-модифицированная, то это вообще не врач. Хотя бы потому, что, например, вакцина от гепатита B, которая миллиардами доз применяется уже десятки лет и которая фактически прекратила во многих странах эпидемию гепатита B, – это генно-модифицированная вакцина. И все наши дети, которые идут по стандартному календарю вакцинации, получают ее. И твои дети привиты от гепатита B генно-модифицированной вакциной. Это вакцина от гепатита B. Поэтому я вообще не понимаю, что тут комментировать. [...] И все эти, кстати, врачи, которые рассказывают про генную модификацию, которые борются с вакцинацией как таковой, которые лечат гомеопатией, которые получают откаты за лечение "фуфломицинами", – они всеми фибрами своей души ненавидят доктора Комаровского. И все", – рассказал Комаровский.

Врач объяснил механизм действия нескольких известных вакцин от коронавируса.

"Что [украинская компания] "Лекхим" заключает… Это вакцина [CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech], очень похожая на вакцины от гепатита, от гриппа, которые есть. Инактивированная классическая вакцина. Она очень похожа. Единственное, что она так быстро появилась у китайцев, потому что китайцы разрабатывали вакцину к коронавирусу, к тому SARS 2004 года, и она была почти готова к SARS, и они просто сейчас чуть-чуть изменили и сделали под COVID-19", – начал он.

Комаровский отметил, что население не знает разницы между препаратами Pfizer/BioNTech (США/Германия), Moderna (США), AstraZeneca (Великобритания) и российским "Спутник V".

"Я спрашиваю: ребята, вы понимаете, какая разница между мРНК-вакцинами и вектором? Нет. Если я вам расскажу, что Pfizer и Moderna – это мРНК-вакцины, которые фактически появились, потому что разрабатывались очень серьезные технологии, как с помощью вакцин лечить онкологические заболевания. И немецкая фирма BioNTech была лидером разработок. И поэтому им удалось, используя эти разработки, создать вот эту мРНК-вакцину. [...] Это мРНК-вакцина. Суть ее состоит в том, что молекулы РНК в особой наножировой пленочке попадают в организм. И она в самом организме человека начинает производить один из белков вируса. То есть человек сам производит в своем организме белок вируса, и тут же в огромном количестве на него вырабатываются антитела. Такой технологии никогда в медицине не было. И эта вакцина пфайзеровская и вакцина Moderna – она из той же технологии… Это мРНК-вакцины. Просто там сама РНК и жировая пленка, в которой находятся они, – они очень нестабильны. Поэтому и надо очень низкую температуру. Вот с этим это связано", – продолжил он.

Препарат от AstraZeneca и "Спутник V" действуют иначе, рассказал Комаровский.

"Это уже аденовирусные так называемые векторные вакцины, где в структуру обычного аденовируса, которым болел практически каждый человек, встроен как вектор фрагмент коронавируса, и мы вырабатываем к нему иммунитет. Но тут есть опасность. Какая опасность? Опасность состоит в том, что если ты болела аденовирусом и у тебя есть к нему антитела, то ты нейтрализуешь эту вакцину. Поэтому используются редкие аденовирусы или как "Спутник V" – там две дозы. Одна доза – один тип аденовируса, а вторая доза – второй тип аденовируса. И это увеличивает вероятность того, что он не будет инактивирован. Представляешь, как интересно? А AstraZeneca – это вообще аденовирус шимпанзе используется", – добавил он, подчеркнув, что не рекомендует прививаться российским препаратом.

Комаровский: Синдром Илларионова я наблюдаю у себя последние лет пять. Читайте полную версию интервью

"Главное для меня: действительно, я на сегодня не могу рекомендовать своим зрителям "Спутник V". Не потому, что это российская вакцина, а прежде всего потому, что у меня нет нормальных, цивилизованных протоколов, статей, по которым я бы понимал, как это все проходит испытания. Поэтому я допускаю, что есть определенные проблемы", – пояснил Комаровский.

По данным агентства Bloomberg на 12 февраля, в мире сделали более 159 млн доз вакцины, кампании по иммунизации стартовали в 76 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов. Первый миллион вакцин от AstraZeneca Украина ожидает 15 февраля.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого полугодия, сообщали в Еврокомиссии. Еще 1,2 млн доз препарата AstraZeneca Украине перепродаст Польша.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты, и британской компанией-посредником Crown Agents.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраляОднако поставки могут перенести на начало апреля в связи с задержкой получения компанией экспортной лицензии от правительства Китая и поздним принятием Верховной Радой Украины специального закона о регистрации вакцин от коронавируса, выяснило Reuters.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: медицина, ДНК, вакцинация, Евгений Комаровский, РНК, вакцина, коронавирус, BioNTech, Pfizer
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