Венгрия начала прививать граждан "Спутником V". Это единственная страна ЕС, использующая российскую вакцину

В Венгрии началась вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V", первыми его получат 2800 выбранных людей пожилого возраста.

В Венгрии 11 февраля началась вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом говорится на правительственном портале, посвященный коронавирусу.

Вакцинация началась в четырех медицинских учреждениях Будапешта. Первыми под вакцинацию подпадают 2800 пенсионеров, входящих в категорию уязвимых к болезни.

Вместе с тем, главный санитарный врач страны Сесилия Мюллер заявила, что Венгрия решила пока не вводить российскую вакцину отдельным категориям населения с хроническими заболеваниями.

"Спутник V" стал четвертой вакциной, используемой в Венгрии, наряду с Pfizer, Moderna и AstraZeneca. При этом, Венгрия – единственная страна Европейского союза, которая разрешила прививки российским препаратом.

Вакцина "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина "Спутник V" не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также одобрили, по данным производителя, в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и ряде других стран.