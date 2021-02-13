Сотрудник студии "Свобода слова Савика Шустера" заболел COVID-19 после прививки российской вакциной. Голубовская говорит, что в этом нет ничего странного

Телеведущий Савик Шустер рассказал, что сотрудник его студии Владимир Долин получил прививку от коронавирусной инфекции в России. За два часа до вакцинации препаратом "Спутник V" он сдал отрицательный ПЦР-тест, а через несколько дней после процедуры получил два положительных. Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предположила, что подобные ситуации будут повторяться.

Российская вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний Фото: ЕРА

В ходе программы "Свобода слова Савика Шустера" 12 февраля ее ведущий Савик Шустер рассказал, что сотрудник студии Владимир Долин – гражданин РФ, который имеет вид на жительство в Украине, – после прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 российской вакциной "Спутник V" получил положительный результат теста на коронавирус.

Ток-шоу транслировалось на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

"За два часа до вакцинации Володя сделал [ПЦР-]тест, и он оказался отрицательным. После этого [7 февраля в России] он получил первую дозу вакцины, прилетел [в Украину] он 9 февраля. И вчера во время нашего теста (редакция проходит тест на антиген каждую неделю, по четвергам) тест Володи оказался положительным. Сегодня утром мы решили проверить серьезнее, он сделал ПЦР-тест – и тоже положительный", – рассказал ведущий и попросил украинского инфекциониста Ольгу Голубовскую объяснить ситуацию.

"А тут ничего странного абсолютно", – ответила она.

Голубовская предположила, что такие ситуации будут повторяться.

"Во-первых, тест на ПЦР высоко специфичный, но чувствительность оставляет желать лучшего. То есть первый тест мог быть ложно-отрицательным. Человек, может быть, был вакцинирован в конце инкубационного периода и у него может развиться дальше клиника. Только при динамическом наблюдении можно будет оценивать эту ситуацию. Но здесь ничего странного", – сказала она.

Министр здравоохранения Максим Степанов, который тоже был в студии, согласился с мнением Голубовской.

Когда Шустер отметил, что в редакции никто больше не инфицировался, и спросил, могла ли российская вакцина спровоцировать болезнь, Голубовская и Степанов ответили отрицательно.

"[Первый тест] мог реально быть негативным. А потом произошло естественное развитие инфекционного процесса – увеличилась концентрация возбудителя, и все. Скорее всего, он находился в начале инкубации. Тем более, что первая неделя может быть очень скрытой в клинических проявлениях", – добавила Голубовская.

Вакцина "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также одобрили, по данным производителя, в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и ряде других стран.