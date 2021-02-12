Как будут вакцинировать беременных, кормящих мам, аллергиков, а также тех, кто болеет COVID-19. Рекомендации Минздрава

Беременным женщинам лучше отложить вакцинацию до завершения беременности, для кормящих мам ограничений в получении прививок нет, говорится в рекомендациях Минздрава.

В Украине вакцинация еще не начиналась Фото: ЕРА

Оперативный штаб по реагированию на ситуацию с распространением инфекционных болезней, которые можно предотвратить при помощи вакцинации, на заседании 11 февраля одобрил рекомендации по отдельным вопросам по вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава.

В частности, беременным женщинам советуют отложить получение как первой, так и второй дозы прививки до завершения беременности, даже если она наступила в период получения первой прививки.

При этом беременным медикам к вопросу следует подходить, учитывая соотношение риска и пользы от вакцинации – если есть высокий риск инфицирования и тяжелого течения болезни, вакцинация допускается.

Женщинам, которые кормят ребенка грудным молоком, прививаться можно, сказано в релизе.

Для тех, кто ни разу не получал прививку от коронавируса и заболел, а также для тех, у кого COVID-19 диагностировали после первой инъекции препарата, выпустили рекомендацию отложить получение прививки или ревакцинацию на шесть месяцев.

Гражданам, ранее получавшим терапию антителами от COVID-19 или плазму людей, которые не окончательно выздоровели от инфекции, тоже рекомендуют отложить прививку хотя бы на полгода.

Врачам необходимо отдельно обращать внимание на аллергиков при вакцинации мРНК-вакцинами, говорится в рекомендациях. Ожидается, что в Украине процесс иммунизации начнут в том числе таким препаратом от Pfizer (такого же типа вакцина от Moderna).

"В случае установления тяжелой аллергической реакции в анамнезе на полиэтиленгликоль или подобную молекулу считать это абсолютным противопоказанием к прививке вакцинами, в состав которых входит данное вещество", – сказано в релизе.

По данным агентства Bloomberg на 12 февраля, в мире сделали более 159 млн прививок, кампании по иммунизации стартовали в 76 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов. Первый миллион вакцин от AstraZeneca Украина ожидает 15 февраля.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в середине февраля и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого полугодия, сообщали в Еврокомиссии. Еще 1,2 млн доз препарата AstraZeneca Украине перепродаст Польша.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты, и британской компанией-посредником Crown Agents.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля. Однако поставки могут перенести на начало апреля в связи с задержкой получения компанией экспортной лицензии от правительства Китая и поздним принятием Верховной Радой Украины специального закона о регистрации вакцин от коронавируса, выяснило Reuters.