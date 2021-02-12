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Украина получит €50 млн от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером договор о получении кредита на покупку вакцин от коронавируса и модернизацию аэропора Борисполь.

Шмыгаль подписал договор о кредите в штаб-квартире банка в Люксембурге
Шмыгаль подписал договор о кредите в штаб-квартире банка в Люксембурге
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Украина получит  €50 млн на закупку вакцин против коронавируса и современного холодильного оборудования для центров вакцинации. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 12 февраля в Telegram.

"Только что подписали соответствующие договоренности с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером в штаб-квартире банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", – отметил премьер.

ЕИБ также предоставит Украине €270 млн на модернизацию аэропорта Борисполь.

"Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году", – подчеркнул Шмыгаль.

15 декабря 2020 года пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что Евросоюз выделит €500 млн для закупки вакцины против коронавируса в рамках глобального механизма COVAX.

"Европейский инвестиционный банк согласовал финансирование в размере €400 млн для поддержки участия стран с низким и средним уровнем дохода в программе COVAX", – отметили в сообщении.

По данным агентства Bloomberg на 12 февраля, в мире сделали более 159 млн доз вакцины, кампании по иммунизации стартовали в 76 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов. Первый миллион вакцин от AstraZeneca Украина ожидает 15 февраля.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого полугодия, сообщали в Еврокомиссии. Еще 1,2 млн доз препарата AstraZeneca Украине перепродаст Польша.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты, и британской компанией-посредником Crown Agents.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраляОднако поставки могут перенести на начало апреля в связи с задержкой получения компанией экспортной лицензии от правительства Китая и поздним принятием Верховной Радой Украины специального закона о регистрации вакцин от коронавируса, выяснило Reuters.

Теги: Украина, Борисполь, аэропорт, вакцинация, Люксембург, ЕИБ, Европа, безопасность, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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